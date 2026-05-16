حركة الجهاد الإسلامي تنعى الحداد وتؤكد فشل سياسة الاغتيالات

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام عز الدين الحداد “أبو صهيب”، الذي استشهد في غارة إسرائيلية استهدفته مع عدد من أفراد أسرته ومدنيين في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان صدر السبت، إن عملية الاغتيال تمثل “خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار”، مؤكدة أن الاحتلال يحاول فرض وقائع ميدانية جديدة عبر مواصلة سياسة الاغتيالات واستهداف قادة المقاومة.

وأضافت أن تصريحات قادة الاحتلال بشأن ملاحقة قادة “طوفان الأقصى” تكشف تنصل الحكومة الإسرائيلية من التفاهمات والاتفاقات، مشددة على أن “الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق والحساب المفتوح مع الاحتلال”.

وأكدت الحركة أن عمليات اغتيال القادة والمجاهدين “لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا تمسكًا بخيار المقاومة وإصرارًا على إفشال مخططات الاحتلال”.