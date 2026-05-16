حزب الله ينعي عز الدين الحداد ويؤكد: اغتيال القادة لن يوقف المقاومة

أدان حزب الله اللبناني عملية الاغتيال التي نفذها الاحتلال في قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام عز الدين الحداد “أبو صهيب”، إلى جانب زوجته وابنته وعدد من المدنيين الفلسطينيين.

وقال الحزب، في بيان تعزية صدر السبت، إن العملية تمثل “انتهاكًا صارخًا لاتفاقات وقف إطلاق النار”، معتبرًا أنها تكشف استمرار الاحتلال في التنصل من التعهدات والاتفاقات، ومواصلة سياسة استهداف المدنيين والقادة في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن الحداد يُعد من أبرز قادة المقاومة الذين قدّموا “تضحيات كبيرة في مسيرة الجهاد والمواجهة”، مشددًا على أن اغتيال القادة “لن يضعف حركة حماس أو المقاومة، بل سيزيدها حضورًا وصلابة وإصرارًا على المواجهة”.

وتقدّم حزب الله بالتعازي إلى قيادة حركة حماس والشعب الفلسطيني وعائلات الشهداء، مؤكدًا دعمه للمقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.