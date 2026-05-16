فصائل المقاومة الفلسطينية تنعى عز الدين الحداد وتؤكد مواصلة طريق المواجهة

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية القائد في كتائب القسام عز الدين الحداد “أبو صهيب”، الذي استشهد في عملية اغتيال إسرائيلية بمدينة غزة، مؤكدة أن رحيل القادة “لن يوقف مسيرة المقاومة”.

وقالت الفصائل، في بيان نعي مشترك، إن الحداد أمضى حياته في “الجهاد ومقاومة الاحتلال”، وكان من أبرز القادة الذين واجهوا الجيش الإسرائيلي خلال السنوات الماضية.

وأكد البيان أن سياسة الاغتيالات التي ينتهجها الاحتلال “لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني”، مشددًا على أن دماء القادة ستبقى “وقودًا لاستمرار المقاومة والثبات في الميدان”.

كما شددت الفصائل على أن وحدة قوى المقاومة في غزة تمثل “الركيزة الأساسية في مواجهة الاحتلال”، مؤكدة استمرار العمل المشترك حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.