القسام تنعى قائد أركانها عز الدين الحداد وتؤكد استمرار مسيرة المقاومة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، استشهاد قائد هيئة أركانها عز الدين الحداد “أبو صهيب”، إثر عملية اغتيال نفذها الاحتلال في مدينة غزة، وأسفرت كذلك عن استشهاد زوجته وابنته وعدد من المواطنين.

وقالت الكتائب، في بيان عسكري صدر السبت، :"إن الحداد يُعدّ من أبرز القادة العسكريين الذين لعبوا أدوارًا محورية في مسيرة المقاومة والعمل العسكري ضد الاحتلال"، مشيرةً إلى أنه أمضى سنوات طويلة في “الجهاد ومطاردة العدو”، وكان من بين القادة الذين شاركوا في إدارة معركة “طوفان الأقصى”.

وأضاف البيان أن الحداد تولى قيادة هيئة أركان القسام عقب استشهاد عدد من كبار القادة، بينهم محمد الضيف ومحمد السنوار، مؤكدةً أنه قاد المرحلة العسكرية الأخيرة “باقتدار”، وساهم في تحقيق ما وصفته بإنجازات ميدانية بارزة.

وأوضحت القسام أن الشهيد التحق بابنيه “صهيب” و”مؤمن”، اللذين استشهدا خلال المعارك السابقة في قطاع غزة، مؤكدةً أن “استهداف القادة لن يوقف مسيرة المقاومة أو يكسر إرادة الشعب الفلسطيني”.

وشددت الكتائب في بيانها على أن جرائم الاحتلال المتواصلة، وآخرها اغتيال الحداد، تعكس “تنصل الاحتلال من اتفاقات التهدئة واستمراره في استهداف المدنيين والقادة”، مؤكدةً أن دماء الشهداء “ستبقى وقودًا لاستمرار المقاومة حتى التحرير”.