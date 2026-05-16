شهداء وجرحى غرب غزة والاحتلال يوسّع خروقاته لاتفاق التهدئة

تواصل قوات الاحتلال تصعيدها العسكري في قطاع غزة، عبر عمليات قصف وإطلاق نار متواصلة طالت عدة مناطق، في ظل استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ217 على التوالي.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة مدنية في شارع النصر غربي مدينة غزة، حيث أكد مصدر طبي في مستشفى الشفاء وصول شهداء وجرحى جراء الغارة التي استهدفت السيارة بشكل مباشر.

وفي وسط القطاع، أطلقت مروحية إسرائيلية نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لمخيم البريج، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال المتمركزة شمال شرقي المخيم، ما تسبب بحالة من التوتر والهلع بين السكان.

وامتدت الاعتداءات إلى جنوب القطاع، حيث قصفت مدفعية الاحتلال مدينة رفح، فيما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مدينة خان يونس، وسط دمار واسع ومتواصل يطال الأحياء السكنية.

كما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه ساحل بحر غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية للمدينة.

وتشمل خروقات الاحتلال المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، غارات جوية وقصفًا مدفعيًا وإطلاق نار مباشر، إلى جانب استهداف منازل المدنيين وخيام النازحين ومراكز الإيواء، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى وتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وكانت مدينة غزة قد شهدت مساء الجمعة مجزرة جديدة، ارتقى خلالها 8 شهداء بينهم القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد وزوجته وابنته، جراء قصف استهدف شقة سكنية ومركبة مدنية داخل المدينة.