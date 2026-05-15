شهداء في قصف للاحتلال استهدف مركبة وشقة سكنية بمدينة غزة

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم، جراء غارات شنّها الاحتلال على مناطق متفرقة في مدينة غزة، ضمن سلسلة الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة عدد من المواطنين إثر قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية داخل عمارة "المعتز" بمنطقة أبو الكاس في حي الرمال غربي المدينة.

كما استهدفت طائرة مسيّرة (إسرائيلية) مركبة قرب محطة أبو عاصي في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين، وسط حالة من الاستنفار في المكان.

ويواصل الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي انتهاكاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر استهداف المدنيين والمناطق السكنية في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في القطاع.