المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تشن حملة لتشويه موثقي انتهاكات السجون

اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة الإسرائيلية بمحاولة طمس الانتهاكات المرتكبة داخل السجون ومراكز الاحتجاز، عبر شن حملة منظمة ضد صحيفة نيويورك تايمز والمنظمات الحقوقية التي وثقت شهادات تعذيب وعنف جنسي بحق معتقلين فلسطينيين.

وقال المرصد، في بيان، إنه يتابع “بقلق بالغ” التصعيد الإسرائيلي الرسمي الذي بلغ ذروته بتصريحات وبيانات صادرة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر، عقب نشر الصحفي الحائز على جائزة بوليتزر مرتين نيكولاس كريستوف مقالًا بعنوان “الصمت أمام اغتصاب الفلسطينيين”، استند إلى شهادات 14 رجلًا وامرأة قالوا إنهم تعرضوا للاغتصاب وغيره من أشكال التعذيب والعنف الجنسي داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

وأضاف المرصد أن رد الحكومة الإسرائيلية لم يتجه نحو فتح تحقيق مستقل وشفاف في هذه الادعاءات، أو السماح لمحققين دوليين وخبراء طب شرعي ومراقبين أمميين واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى مراكز الاحتجاز، بل ركز على مهاجمة الصحفي والصحيفة والمنظمات الحقوقية التي ساهمت في توثيق الانتهاكات، في ما وصفه بمحاولة لتحويل النقاش من مضمون الشهادات والأدلة إلى التشكيك بمصادرها وتشويهها.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن استمرار تجاهل المطالب الدولية بإجراء تحقيقات مستقلة يعزز المخاوف بشأن الانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، داعيًا إلى ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.