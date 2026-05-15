وزير الحرب الإسرائيلي كاتس يهاجم ويتوعد لامين يامال

وزير الدفاع الإسرائيلي يهاجم لامين يامال ويحرض برشلونة ضده بسبب علم فلسطين شنّ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس هجوماً حاداً على نجم نادي برشلونة الشاب لامين يامال محرّضاً ضده ومطالباً ناديه باتخاذ موقف علني، عقب رفعه علم فلسطين خلال احتفالات التتويج بلقب الدوري الإسباني.

واتهم كاتس اللاعب الإسباني، في منشور عبر منصة “x”، بـ”التحريض ضد إسرائيل ونشر الكراهية”، معتبراً أن تضامنه مع فلسطين يمثل “دعماً للإرهاب”، وفق زعمه، قبل أن يدعو برشلونة إلى “التبرؤ” من تصرفات لاعبه والتأكيد أنه لا مكان لما وصفه بـ”التحريض”.

وجاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي بعد أيام من ظهور يامال وهو يلوّح بالعلم الفلسطيني خلال موكب احتفالات برشلونة في شوارع المدينة الكاتالونية على متن حافلة مكشوفة، قبل أن ينشر صورة له بالعلم عبر حسابه على “إنستغرام”، ما أثار تفاعلاً واسعاً وإشادات كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي المقابل، حظي اللاعب بدعم رسمي داخل إسبانيا، إذ دافع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز نه خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، مؤكداً أن “إسبانيا اعترفت بدولة فلسطين”.

كما وجّه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم رسالة شكر إلى يامال، تقديراً لموقفه وتضامنه مع القضية الفلسطينية، بينما أثار ظهوره بالعلم الفلسطيني موجة غضب واسعة داخل الأوساط الإسرائيلية، شملت إعلاميين ومشجعين وناشطين عبر منصات التواصل.

ويُعد يامال من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، وحقق ثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني منذ تصعيده إلى الفريق الأول لبرشلونة عام 2023، في إنجاز غير مسبوق للاعب في سنه بتاريخ النادي الكاتالوني.