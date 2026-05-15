فخري أبو دياب: “مسيرة الأعلام تصعيد خطير يهدد بتفجير الأوضاع في القدس والأقصى”

حذّر فخري أبو دياب، عضو أمناء المسجد الأقصى، من خطورة ما تُعرف بـ"مسيرة الأعلام" التي ينظمها المستوطنون في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً أنها تشكّل استفزازاً مباشراً لمشاعر الفلسطينيين ومحاولة لفرض واقع جديد في المدينة المقدسة.

وأوضح أبو دياب في تصريح خاص ب"الرسالة نت" أن هذه المسيرة، التي تتزامن مع ما يسمى “يوم توحيد القدس”، تشهد سنوياً مشاركة آلاف المستوطنين الذين يجوبون شوارع البلدة القديمة وصولاً إلى محيط المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، ما يرفع من مستوى التوتر والاحتكاك في المدينة.

وأضاف أن خطورة هذه الفعاليات لا تقتصر على طابعها الاستفزازي، بل تمتد إلى كونها جزءاً من مخطط أوسع يستهدف تكريس السيطرة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وفرض تغييرات على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، من خلال الاقتحامات المتكررة ورفع الأعلام وأداء الطقوس التلمودية.

وأشار أبو دياب إلى أن تزامن “مسيرة الأعلام” مع دعوات متطرفة لاقتحام الأقصى، خاصة في أيام حساسة كأيام الجمعة، يعكس توجهاً خطيراً نحو كسر الخطوط الحمراء وفرض وقائع غير مسبوقة داخل الحرم القدسي، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع ليس في القدس فحسب، بل في عموم المنطقة.

ودعا عضو أمناء الأقصى إلى ضرورة تكثيف الرباط والتواجد الفلسطيني في المسجد الأقصى ومحيطه، لمواجهة هذه المخططات، مطالباً المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته لوقف الانتهاكات المتصاعدة بحق المقدسات الإسلامية في القدس.