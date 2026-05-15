خافيير بارديم في ذكرى النكبة: ما يحدث في غزة إبادة جماعية والنكبة لم تنتهِ

جدّد الممثل الإسباني العالمي خافيير بارديم مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، بعدما نشر تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس” بمناسبة الذكرى السنوية للنكبة الفلسطينية، قال فيها: “ندرك أن النكبة لم تنتهِ قط. إنها تتجلى اليوم في غزة على شكل إبادة جماعية، وفي الضفة الغربية على شكل تطهير عرقي وفصل عنصري”.

وأثارت تصريحات بارديم تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وما يرافقها من أوضاع إنسانية مأساوية، إلى جانب التصعيد المتواصل في الضفة الغربية.

ويُعرف بارديم بمواقفه السابقة المنتقدة للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، إذ سبق أن وقّع عام 2014 رسالة مفتوحة مع عدد من الفنانين الإسبان أدانت العدوان على قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الهجمات على المدنيين.

كما عبّر في مقابلات سابقة عن رفضه استهداف المدنيين، مؤكدًا أهمية احترام حقوق الإنسان ووقف العنف ضد الفلسطينيين.

وتأتي تصريحات بارديم الأخيرة ضمن سلسلة مواقف يطلقها فنانون وشخصيات عامة حول العالم للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين، والمطالبة بوقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين في غزة.