مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى اليوم الجمعة وسط حماية إسرائيلية

شهد المسجد الأقصى المبارك، اليوم الجمعة، اقتحام عشرات المستوطنين بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأدى المستوطنون طقوساً وصلوات احتفالية أمام باب الأسباط في البلدة القديمة، ورفعوا رايات ما يُسمّى “الهيكل” تحت إشراف الحاخام إسرائيل أريئيل، بالتزامن مع الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية، في خطوة استفزازية استهدفت النيل من حرمة المسجد وأجوائه الروحانية.

في المقابل، فرضت شرطة الاحتلال إجراءات مشددة على المصلين، حيث أغلقت باب الأسباط وباب الملك فيصل أمام المصلين الراغبين بأداء صلاة الجمعة، ما أضاف إلى حالة التوتر في محيط المسجد الأقصى.

وحذّرت محافظة القدس من تصعيد خطير تقوده ما يُسمّى “منظمات الهيكل”، بالتعاون مع بعض الشخصيات في حكومة الاحتلال، في محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، تزامناً مع ما يُعرف بـ”يوم توحيد القدس”، الذي عادةً يشهد اقتحامات ومسيرات استفزازية في البلدة القديمة، ما يهدد أمن واستقرار المنطقة ويستفز مشاعر الفلسطينيين.

هذه التطورات تأتي ضمن سلسلة محاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، ما يضاعف المخاوف من تصعيد أمني واستفزاز ديني قد يؤجج التوترات في المدينة المحتلة