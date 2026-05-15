كيف يمكن أن تؤثر قهوة الصباح على الخلايا وآليات الشيخوخة وطول الحياة؟

دراسة جديدة من جامعة كوين ماري في لندن تشير إلى أن الكافيين في قهوة الصباح لا يقتصر دوره على تنبيه الجهاز العصبي فحسب، بل يمتد إلى تغييرات في وظائف الخلايا قد ترتبط بشكل غير مباشر بعمليات الشيخوخة وطول العمر – على الأقل في النماذج الخلوية التي درسها العلماء.

في التجربة استُخدمت خميرة الانشطار كنموذج خلية، وهي كائن بسيط لكنه يمتلك أنظمة بيولوجية تشبه إلى حد بعيد بعض العمليات التي تحدث في الخلايا البشرية. صعوبة دراسة الشيخوخة البشرية مباشرة تدفع العلماء لاستخدام هذه الخلايا كنظام أولي لفهم الأساسيات البيولوجية.

النتائج أظهرت أن الكافيين يعيد تشكيل طريقة تعامل الخلايا مع الطاقة والإجهاد عبر تنشيط نظام داخلي يسمى AMPK (Adenosine Monophosphate‑Activated Protein Kinase)، وهو منظّم رئيسي للطاقة داخل الخلية. هذا النظام يعمل كمقياس للطاقة، فيحدّد ما إذا كانت الخلية تمتلك الوقود الكافي للاستمرار في النشاط أو الدخول في حالة صيانة وإصلاح. تفعيل هذا النظام يساعد الخلية على التكيّف مع نقص الطاقة والإجهاد بشكل أكثر فاعلية، ويُعتبر مرتبطًا بآليات إبطاء الشيخوخة على المستوى الخلوي.

تنشيط AMPK مهم لأنه يلعب دورًا في التحكم بعمليات مثل التمثيل الغذائي وتنظيم استجابة الخلايا للإجهاد وإصلاح الضرر. دراسات سابقة تشير إلى أن AMPK يشارك في مسارات تؤثر على طول الحياة في نماذج حيوانية مختلفة، بما في ذلك ذبابة الفاكهة والنماذج الفطرية/الوحيدة الخلية، وأن تنشيطه قد يعزز مقاومة الخلايا للضغوط ويحافظ على توازن الطاقة.

ورغم هذه النتائج المثيرة، الدراسة لا تثبت أن شرب القهوة يطيل عمر الإنسان بشكل مباشر، لكنها تفتح باب فهم أعمق لكيف يمكن لمركب شائع مثل الكافيين أن يتفاعل مع شبكات بيولوجية معقدة داخل الخلايا. تأثيرات الكافيين في ظروف إجهاد إضافية قد تكون ثنائية التأثير؛ ففي بعض الأبحاث لاحظ الباحثون أنه في ظل ضغوط إضافية، يمكن أن يتسبب الكافيين في زيادة حساسية الخلايا لتلف الحمض النووي مما يستدعي مزيدًا من الدراسة.

هذا النوع من البحث يساعد في فهم الأساسيات البيولوجية للعلاقة بين التغذية (مثل القهوة) وصحة الخلايا، لكنه لا يعني توصية طبية بطول العمر من القهوة وحدها؛ بل يشير إلى وجود مسارات بيولوجية قد تكون مفيدة كأهداف لأبحاث مستقبلية أو تدخلات غذائية/دوائية محتملة.