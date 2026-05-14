احتجاز سفينة قبالة الفجيرة واقتيادها إلى المياه الإيرانية

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة تم احتجازها من قبل جهات مجهولة أثناء وجودها قبالة سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل أن يتم اقتيادها باتجاه المياه الإقليمية الإيرانية قرب مضيق هرمز، في حادثة وُصفت بأنها جديدة في سلسلة التوترات البحرية بالمنطقة.

وقالت الهيئة “يو كي إم تي أو” إنها تلقت بلاغاً يفيد بوقوع الحادثة على بعد 38 ميلاً بحرياً شمال شرق مدينة الفجيرة، مشيرة إلى أن السفينة كانت راسية عندما صعد إليها أفراد غير مصرح لهم، قبل أن تُسحب باتجاه المياه الإيرانية.

وتأتي الحادثة في ظل توترات متواصلة في منطقة مضيق هرمز، الذي يشهد بين فترة وأخرى حوادث استهداف واحتجاز لسفن تجارية، وسط خلافات سياسية وأمنية متصاعدة بين إيران والدول الغربية.

وتُعد منطقة المضيق من أهم الممرات الملاحية في العالم لنقل النفط والغاز، ما يجعل أي توتر فيها ذا انعكاسات مباشرة على أسواق الطاقة العالمية وحركة الشحن البحري.