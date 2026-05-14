انطلاق أسطول "الصمود" بمشاركة 54 سفينة و500 ناشط

انطلق، اليوم الخميس، "أسطول الصمود العالمي" من مدينة مرمريس المطلة على البحر المتوسط في تركيا، في خطوة جديدة تهدف إلى كسر الحصار (الإسرائيلي) المفروض على قطاع غزة، بمشاركة 54 سفينة وأكثر من 500 ناشط ومتضامن دولي من جنسيات مختلفة.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده عدد من أعضاء مجلس إدارة الأسطول في مدينة مرمريس بولاية موغلا جنوب غربي تركيا، حيث أكد المشاركون استمرار التحرك الدولي رغم التهديدات (الإسرائيلية) المتكررة ومحاولات منع وصول القوافل البحرية إلى قطاع غزة.

وقال الناشط الفلسطيني الإسباني وعضو الأسطول "سيف أبو كشك"، إن إسرائيل لا تحترم حقوق الإنسان ولا القانون الدولي، مضيفاً أن المشاركين قرروا المضي في الرحلة رغم المخاطر، بعد ما وصفه بما يجري في فلسطين خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أبو كشك أن الأسطول يضم 54 سفينة تنطلق من مرمريس باتجاه غزة، بينها خمس سفن تابعة لتحالف أسطول الحرية، بمشاركة أكثر من 500 ناشط من دول متعددة، مشيراً إلى أن الحصار الإسرائيلي يمثل “إبادة بطيئة” عبر سياسة التجويع، إلى جانب ما وصفه بسياسات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وجيش الاحتلال نفذ في 29 نيسان/أبريل الماضي هجوماً في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت اليونانية استهدف سفناً تابعة للأسطول، واحتجز خلالها عدداً من القوارب والنشطاء، في حين واصلت بقية السفن مسارها.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة محاولات دولية مستمرة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، والذي تسبب في تدهور إنساني واسع، تفاقم بشكل كبير منذ بدء الحرب على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما رافقها من دمار واسع ونزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين.