فصائل المقاومة: النكبة مستمرة والرد يكون بالمقاومة والوحدة الوطنية

أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية بيانًا في الذكرى الثامنة والسبعين لنكبة فلسطين، أكدت فيه أن النكبة ما زالت مستمرة بأشكال مختلفة تشمل القتل والمجازر والحصار والتجويع والطرد والتمييز، إضافة إلى ما وصفته بالصمت الدولي والشراكة الأميركية، معتبرة أن ما يجري في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية يمثل استمرارًا لمسار “التطهير العرقي والإبادة الجماعية” منذ عام 1948.

وقالت الفصائل في بيان وصل الـ"الرسالة نت"، إن مرور 78 عامًا على النكبة أسهم في تشكيل جيل فلسطيني يؤمن بالمقاومة والعودة، مؤكدة أن حق العودة “ثابت لا يسقط بالتقادم”، وأن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ومقدساته مهما بلغت التضحيات.

وأضاف البيان أن الصراع مع الاحتلال “صراع عقائدي ووجودي”، لن يُحسم إلا باستعادة الحقوق الوطنية الكاملة، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس.

وشددت الفصائل على أن الرد على النكبة وتداعياتها يكون عبر بناء جبهة مقاومة موحدة وصوغ استراتيجية وطنية شاملة تعتمد المقاومة بكافة أشكالها، وفي مقدمتها الكفاح المسلح، إلى جانب إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس الشراكة الوطنية.

كما اتهم البيان الاحتلال باستهداف وكالة “الأونروا” من خلال تدمير منشآتها في غزة وإغلاق مؤسساتها في القدس والضفة، معتبرًا ذلك جزءًا من مخطط لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ودعت الفصائل إلى التحرر من اتفاق أوسلو ووقف التنسيق الأمني، ورفض جميع التزامات السلطة الفلسطينية الناتجة عنه، إضافة إلى وقف ما وصفته بالإجراءات التي تطال مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى.

كما وجهت دعوة إلى الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم للتحرك ورفض التطبيع ومواجهة ما وصفته بمشروع الهيمنة الاستعمارية ومخططات تفتيت المنطقة، مؤكدة أن المعركة مع الاحتلال مستمرة حتى “التحرير والعودة”.