نجوم الكرة الأيرلندية يطالبون بمقاطعة مواجهة إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية

تتصاعد الضغوط داخل الأوساط الرياضية والشعبية في أيرلندا للمطالبة بمقاطعة مواجهة منتخب إسرائيل المقررة ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، بعدما انضم عدد من لاعبي كرة القدم البارزين وشخصيات فنية وثقافية إلى حملة تدعو الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم إلى إلغاء المباراة المرتقبة لاحقاً هذا العام.

وبحسب ما نقلت رويترز وجهت مجموعة “الرياضة الأيرلندية من أجل فلسطين” رسالة مفتوحة إلى الاتحاد الأيرلندي، اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” خلال الحرب على غزة، إلى جانب مخالفة لوائح الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، بسبب إقامة مباريات على أراضٍ فلسطينية محتلة.

وتستند الحملة إلى تصويت جرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حين أيد 93 بالمئة من أعضاء الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم منح الإدارة تفويضاً للضغط على الاتحاد الأوروبي “يويفا” من أجل تعليق عضوية إسرائيل، وهو ما اعتبره ناشطون التزاماً ينبغي تنفيذه واحترامه.

وشهدت الحملة انضمام أسماء رياضية بارزة، من بينها المدرب السابق لمنتخب أيرلندا برايان كير، واللاعبة الدولية السابقة لويز كوين، إلى جانب عدد من لاعبي الدوري الأيرلندي.

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب الأيرلندي نظيره الإسرائيلي على ملعب أفيفا في دبلن يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فيما يتوقع إقامة مباراة أخرى بين المنتخبين يوم 27 سبتمبر/أيلول على ملعب محايد.

وتضمنت الرسالة تصريحات لقائد فريق شامروك روفرز ورئيس رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في أيرلندا، روبرتو لوبيز، الذي أكد أن “الكارثة الإنسانية في فلسطين يجب أن تتقدم على أي اعتبارات رياضية”، معتبراً أن أيرلندا تملك فرصة لاتخاذ موقف ريادي في هذا الملف.

في المقابل، كان الرئيس التنفيذي للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم ديفيد كوريل قد أكد، في فبراير/شباط الماضي، أن المنتخب الوطني ملزم بخوض المباريات المقررة، محذراً من أن الانسحاب قد يعرّض كرة القدم الأيرلندية لعقوبات أو استبعاد من منافسات مستقبلية.

كما أظهر استطلاع أجرته رابطة مشجعي كرة القدم الأيرلندية أن 76 بالمئة من المشاركين يعارضون إقامة المباراة أمام إسرائيل.

وبحسب ما أوردته رويترز￼، تعكس الحملة تصاعد الانقسام داخل الأوساط الرياضية الأوروبية بشأن استمرار مشاركة إسرائيل في المنافسات الدولية، في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة.