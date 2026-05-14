حزب سموتريتش يدفع نحو ميزانيات ضخمة لإقامة مستوطنات جديدة

كشفت القناة العبرية 15 أن حزب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يعمل على تخصيص مئات ملايين الشواقل لصالح مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، بعد مصادقة “الكابينت” الإسرائيلي عليها مؤخراً، في إطار تسريع مشاريع التوسع الاستيطاني بدعم حكومي مباشر.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه حكومة الاحتلال تنفيذ خطط واسعة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس، عبر رزم مالية وعمرانية تشمل شق طرق التفافية، والمصادقة على وحدات استيطانية جديدة، إضافة إلى شرعنة بؤر استيطانية ومزارع رعوية.

وكان سموتريتش، إلى جانب وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، قد أعلن الأسبوع الماضي تخصيص 1.075 مليار شيقل إضافية لصالح طرق المستوطنات، ضمن موازنات وزارة المالية للأعوام بين 2026 و2028.

وتضاف هذه المخصصات إلى نحو 7 مليارات شيقل سبق أن خصصتها الحكومة الإسرائيلية لمشاريع شق وتطوير الطرق التي تخدم المستوطنات في الضفة الغربية، في خطوة تعكس تصعيداً متواصلاً في سياسة التوسع الاستيطاني.