عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عشية ما يُسمى “الذكرى العبرية لاحتلال القدس”.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن من بين المقتحمين عضو الكنيست الإسرائيلي أرييل كلينر، حيث نفذ المستوطنون جولات استفزازية داخل باحات المسجد، وأدوا طقوساً تلمودية و”سجوداً ملحمياً” في منطقة باب الرحمة شرقي الأقصى.

وفي المقابل، واصلت قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول الفلسطينيين إلى المسجد، عبر احتجاز الهويات الشخصية عند البوابات الخارجية والتدقيق في هويات المصلين.

وتأتي الاقتحامات بالتزامن مع دعوات أطلقتها جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة ورفع أعلام الاحتلال داخل المسجد الأقصى، تزامناً مع ما يسمى “يوم توحيد القدس”.

كما وقع 22 سياسياً إسرائيلياً، بينهم تسعة وزراء في حكومة الاحتلال، على عريضة تطالب الشرطة بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة، أو فتحه أمامهم خلال ساعات الليل.

في المقابل، تتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط في المسجد الأقصى، والتواجد المكثف في باحاته لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين، رغم الإجراءات العسكرية المشددة المفروضة على الوصول إليه.