أسطول الصمود العالمي يُبحر اليوم من جديد لكسر الحصار عن غزة

ينطلق “أسطول الصمود العالمي”، اليوم الخميس، من مدينة مرمريس التركية، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، بمشاركة 54 سفينة وأكثر من 500 متضامن من عدة دول.

وأكد مشاركون في الأسطول أن القافلة البحرية ستواصل تحركها رغم التصعيد الإسرائيلي ضد السفن التضامنية، مشددين على أن المهمة تحمل طابعاً إنسانياً لدعم سكان غزة.

وقال الناشط سعيد أبو كشك إن المشاركين قرروا المضي في الرحلة رغم المخاطر، متهماً الاحتلال بعدم احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأوضح أن الأسطول يضم 54 سفينة، بينها خمس سفن تابعة لتحالف “أسطول الحرية”، في حين يشارك في الرحلة مئات النشطاء والمتضامنين من مختلف الجنسيات.

ويأتي التحرك بعد هجوم شنه جيش الاحتلال، نهاية الشهر الماضي، في المياه الدولية قرب جزيرة كريت، استهدف سفناً تابعة لـ”أسطول الصمود” كانت تقل 345 مشاركاً من 39 دولة.