فتح أمام مفترق حاسم: قراءة جديدة تكشف صراع النخبة وحدود التحول في المؤتمر الثامن



يصدر عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية ورقة تحليل سياسات جديدة بعنوان: "فتح في المؤتمر الثامن: صراع النخبة وحدود التحول السياسي"، والتي تقدم قراءة معمقة لواحد من أبرز الاستحقاقات التنظيمية والسياسية في الساحة الفلسطينية خلال المرحلة الراهنة.

وتتناول الورقة انعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح في سياق فلسطيني شديد التعقيد، تبلور بعد الحرب على غزة وما رافقها من تحولات في المشروع السياسي الفلسطيني وتبدلات عميقة في مصادر الشرعية داخل الحركة والنظام السياسي.

وتسلط الورقة الضوء على صراع النخبة داخل فتح، والتحولات في بنية الشرعية من "ثورية" إلى "وظيفية"، إضافة إلى تعقيدات العلاقة بين الحركة والسلطة الفلسطينية، في ظل تداخل بنيوي بات يحد من هامش الحركة السياسية والتنظيمية.

كما تقدم الورقة قراءة للسيناريوهات المحتملة لمخرجات المؤتمر، بين إعادة إنتاج البنية القائمة أو إدخال تعديلات محدودة أو اتساع الفجوة الداخلية بين المركز والقواعد الميدانية.

وتخلص إلى أن المؤتمر الثامن يمثل لحظة اختبار مفصلية لمستقبل حركة فتح، وقدرتها على إعادة تعريف دورها داخل النظام السياسي الفلسطيني في مرحلة ما بعد الحرب على غزة.

