اللجان الشعبية: النكبة متواصلة وسياسات الاحتلال تتجدد

أكدت اللجان الشعبية أن النكبة الفلسطينية لم تنتهِ عام 1948، بل ما زالت مستمرة عبر القتل والاستيطان والحصار والتهجير، مشيرة إلى أن ما يجري في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل يعكس امتداداً مباشراً لها.

وشددت على التمسك بحق العودة ورفض أي حلول تنتقص منه، ورفض مشاريع التهجير القسري خاصة في قطاع غزة.

ودعت إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات بحق المدنيين، إلى جانب دعم صمود اللاجئين في المخيمات وتعزيز دور المؤسسات الشعبية والخدماتية.

كما دعت إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن إرادة الشعب ستبقى صامدة حتى تحقيق الحرية والعودة.