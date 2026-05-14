اللجنة المشتركة: النكبة مستمرة وتؤكد التمسك بحق العودة

في الذكرى الثامنة والسبعين لنكبة فلسطين، أكدت اللجنة المشتركة أن الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات يحيي هذه المناسبة التي شهدت تهجير مئات الآلاف عام 1948، واعتبرتها جريمة مستمرة تستهدف الأرض والإنسان والهوية الوطنية وحق العودة.

وقالت اللجنة إن ما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة وتجويع وحصار وتشريد واسع يؤكد أن النكبة ما تزال مستمرة بأشكال مختلفة، ضمن سياسات تهدف إلى فرض واقع الاحتلال.

وشددت على أن حق العودة حق فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم، ورفض مشاريع التهجير القسري والتوطين، داعية إلى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، وحماية المدنيين، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

كما دعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما وصفته بالجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن الثوابت الفلسطينية.