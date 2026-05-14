تحذيرات من تدهور خطير في الحالة الصحية للمعتقل السياسي إبراهيم الصوص من جنين

أعربت عائلة المعتقل السياسي الشاب إبراهيم مروان الصوص (22 عاماً) من جنين، عن بالغ قلقها إزاء التدهور الخطير في حالته الصحية، في ظل استمرار اعتقاله لدى أجهزة السلطة منذ نحو عام ونصف دون تلقي العلاج اللازم.

ويعاني إبراهيم من عدة مشاكل صحية خطيرة، تشمل إصابة في القدم تحتاج إلى علاج عاجل، وتضخم في الكلى يستدعي غسيل كلى، إضافة إلى حصى في البطن والمثانة، إلى جانب فقدان العصب السابع، ما يجعل وضعه الصحي بالغ الخطورة ويهدد حياته بشكل مباشر.

وأكدت العائلة أن جميع المناشدات السابقة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة له لم تلق أي استجابة حتى الآن، رغم التدهور المستمر في حالته الصحية.

وناشدت العائلة الجهات المختصة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية بالتدخل الفوري والعاجل من أجل ضمان حصول إبراهيم مروان الصوص على حقه في العلاج والرعاية الصحية.

وحملت عائلة الشاب الصوص السلطة وأجهزتها الأمنية المسؤولة كامل المسؤولية عن حياته وسلامته في ظل استمرار حرمانه من العلاج.

يشار إلى أن أجهزة السلطة تعتقل إلى جانب الشاب مروان شقيقه ليث منذ نحو عام، بينما تعتقل قوات الاحتلال شقيقهما مجاهد إدارياً منذ عدة أشهر.