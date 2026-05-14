دعوات لشدّ الرحال والرباط في الأقصى لمواجهة مخططات التقسيم والتهويد

تصاعدت الدعوات الفلسطينية لشدّ الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك، في ظل التحذيرات من مخططات تهدف إلى فرض واقع جديد داخله عبر تكثيف اقتحامات المستوطنين والسعي نحو التقسيم الزماني والمكاني.

وقال الكاتب والمحلل السياسي مروان الأقرع إن المسجد الأقصى يتعرض اليوم لـ"التدنيس"، بالتزامن مع تصاعد دعوات الجماعات الاستيطانية للسيطرة عليه وفرض أمر واقع جديد، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تحركاً شعبياً واسعاً لحماية المسجد وإفشال مخططات الاحتلال.

ودعا الأقرع أهالي القدس وفلسطينيي الداخل المحتل إلى شدّ الرحال بكثافة نحو المسجد الأقصى وإعلان النفير العام والرباط فيه، لتفويت الفرصة على المستوطنين ومنعهم من الاستفراد بالأقصى، خاصة في ظل منع أهالي الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد.

وأشار إلى أن الحضور الواسع للمصلين والمرابطين داخل الأقصى يمثل رسالة للعالم بأن الفلسطينيين متمسكون بمسجدهم ومستمرون في حمايته والدفاع عنه رغم كل الظروف والإجراءات (الإسرائيلية).

ويرتقب المسجد الأقصى عدوانا واسعا في منتصف مايو الحالي، والذي يوافق ذكرى احتلال القدس حسب التقويم العبري، وسط مطالبات من شخصيات سياسية متطرفة باقتحام المسجد يوم الجمعة.

وتتصاعد حملات التحريض من قبل جماعات “الهيكل” المتطرفة وحاخامات يهود على تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد، بالتزامن مع ما يسمى “ذكرى احتلال القدس” وفق التقويم العبري.

وكثّفت جماعات استيطانية متطرفة خلال الأيام الأخيرة دعواتها للمستوطنين للمشاركة في اقتحامات جماعية للأقصى، وسط تحذيرات من مخططات تستهدف فرض وقائع تهويدية جديدة داخل المسجد المبارك، لا سيما مع اقتراب منتصف مايو الجاري، الذي يشهد عادة تصعيدًا في وتيرة الانتهاكات بحق القدس والأقصى.