القيادي نعيم: "ميلادينوف" غير مؤهل لإدارة غزة الانتقالية

اعتبر القيادي في حركة "حماس" باسم نعيم، أن المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة "نيكولاي ميلادينوف" غير جدير بتولي الإدارة الانتقالية لقطاع غزة، مشيراً إلى أنه "يتبنى موقف شخص موتور مشبوه".

وقال نعيم، في منشور عبر منصة "إكس" الأربعاء، إن "ميلادينوف ليس جديراً بأن يكون ليوم واحد مسؤولاً عن إدارة انتقالية لشعبنا الفلسطيني"، متسائلاً: "كيف لشخص مكلف بإدارة مفاوضات معقدة أن ينجح في مهمته وهو يتبنى موقف شخص موتور مشبوه".

ووجّه نعيم حديثه إلى "ميلادينوف" بالقول: "غزة لن تكون بنداً في سيرتك الذاتية على طريق الارتقاء الوظيفي، إن كانت المهمة أكبر منك فاتركها".

وكان "ميلادينوف" قد قال في وقت سابق إن المجلس يركز على توفير مستقبل للفلسطينيين في قطاع غزة، مشيراً إلى استمرار ما وصفه بالانتهاكات اليومية لوقف إطلاق النار وسقوط ضحايا مدنيين بشكل متواصل، كما أعلن عن لقاء جمعه برئيس الحكومة (الإسرائيلية) بنيامين نتنياهو ضمن مشاورات تتعلق بالملف الإنساني والسياسي.

وفي السياق ذاته، انتقد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، تصريحات "ميلادينوف" بشأن خروقات وقف إطلاق النار، معتبراً أنها لا تعكس الواقع الميداني.

وأشار قاسم إلى أن الاحتلال هو الطرف الذي يواصل خرق الاتفاق، مؤكداً أن أكثر من 850 مواطناً استشهدوا نتيجة هذه الانتهاكات، إلى جانب تقييد دخول المساعدات الإنسانية وتحريك الخط الأصفر غرباً داخل قطاع غزة.

وأضاف أن "ميلادينوف" كان يفترض أن يحدد بشكل واضح جهة الانتهاك، مقابل التزام كامل من حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية ببنود الاتفاق، في إطار تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بوقف الحرب في غزة.