"حماس" تربط استئناف المفاوضات بتنفيذ بنود المرحلة الأولى من الاتفاق

أكد مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" طاهر النونو، أن الحركة تتعامل مع خطة الرئيس الأميركي "دونالد ترمب" "كأجندة واحدة"، مشيراً إلى أن الاحتلال يريد فقط نزع السلاح.

وأضاف النونو في تصريحات لـ"الجزيرة مباشر"، أن الحركة "مع سلطة فلسطينية واحدة للضفة الغربية وقطاع غزة"، مؤكداً أنه "إذا انتهى الاحتلال فلن تكون هناك حاجة للمقاومة".

وأوضح أن الحركة "جهزت خطة كاملة بالتنسيق مع الفصائل" لتتسلم اللجنة الإدارية مهامها كاملة في قطاع غزة.

وقال إن "المفاوضات جارية لاستكمال تطبيق خطة الرئيس "ترمب" بشأن غزة"، لكنه أشار إلى أن الاحتلال "يتعامل بانتقائية مع الخطة".

وأضاف النونو أن الحركة "جاهزة للمفاوضات إذا قام الاحتلال بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى"، مؤكداً أنه "يجب أن يكون هناك تطبيق فعلي للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

ويستمر الاحتلال في خرق اتفاق وقف إطلاق النار باستهداف مناطق مدنية بشكل شبه يومي، إلى جانب قيود مشددة على إدخال المساعدات الإنسانية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية في القطاع، وسط تحذيرات من تدهور إضافي إذا استمر الوضع القائم دون التزام فعلي ببنود الاتفاق.