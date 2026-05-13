إسبانيا تسجل إصابة جديدة بفيروس هانتا على متن سفينة سياحية

سجلت السلطات الصحية في إسبانيا إصابة جديدة بفيروس هانتا بين ركاب السفينة السياحية “إم في هونديوس”، التي تحوّلت خلال الأيام الماضية إلى بؤرة تفشٍ أثار قلقًا صحيًا دوليًا، ما دفع منظمة الصحة العالمية لإطلاق تحذيرات من احتمال ظهور حالات إضافية خلال الأسابيع المقبلة.

فالوزارة الإسبانية ذكرت أن المصاب الأخير، وهو مواطن إسباني كان على متن السفينة، تم نقله إلى مستشفى عسكري في مدريد ويخضع للحجر الصحي، بينما جاءت نتائج فحوص 13 من زملائه سلبية حتى الآن. وأكملت السلطات إجلاء جميع الركاب وأغلب طاقم السفينة، التي كانت في طريقها من جزر الكناري إلى هولندا لإجراء عمليات تنظيف وتعقيم.

من جهتها، منظمة الصحة العالمية أعلنت ارتفاع عدد الحالات المرتبطة بتفشي الفيروس على متن السفينة إلى 11 حالة مؤكدة، بينها ثلاث وفيات، فيما توجد حالتان تحت التقييم كحالات محتملة. وأكد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في مدريد مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، أن جميع المصابين يخضعون لعزل ومتابعة طبية دقيقة، لكن خطر انتشار الفيروس عالميًا “لا يزال منخفضًا” رغم إمكانية تسجيل إصابات جديدة بسبب فترة الحضانة الطويلة للفيروس.

ودعا غيبريسوس الدول التي استقبلت الركاب المُجلين إلى الالتزام بالإجراءات الصحية الصارمة ومتابعة الحالات الصحية اليومية، سواء عبر الحجر في المنازل أو في مرافق مخصّصة، حتى 21 يونيو/حزيران المقبل. وتشير التقديرات إلى أن مصدر التفشي قد يعود إلى زوجين هولنديين أصيبا بالفيروس في أمريكا الجنوبية قبل صعودهما إلى السفينة، وظهرت عليهما الأعراض قبل وفاتهما لاحقًا.

وأثارت أزمة “هونديوس” مقارنات مع بدايات جائحة كوفيد‑19، رغم تأكيد منظمة الصحة العالمية أن الوضع الحالي لا يمكن مقارنته بما حدث في عام 2020، وأن نطاق التفشي لا يزال محدودًا وتحت السيطرة، بينما ينتقل فيروس هانتا عادة من القوارض إلى البشر، وتُعد سلالة “فيروس الأنديز” المنتشرة على متن السفينة الوحيدة المعروفة بقدرتها على الانتقال بين البشر.