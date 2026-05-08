منظمة الغذاء العالمي تنفي مزاعم تهريب سجائر عبر شاحنات مساعدات غزة

نفت منظمة الغذاء العالمي صحة المزاعم المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن تهريب سجائر داخل شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الاتهامات “لا أساس لها من الصحة”.

وأكدت المنظمة في بيان صحفي صدر اليوم الجمعة، أنها تنفذ عملياتها الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة وفق “أعلى معايير الشفافية والمساءلة”، مشيرة إلى أن جميع الشحنات تخضع لعمليات تفتيش دقيقة وبالتعاون مع الجهات المعنية، بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وكامل إلى مستحقيها.

واعتبرت المنظمة أن تداول هذه المزاعم يندرج ضمن “حملات تشويه” تستهدف سمعتها وتهدف إلى عرقلة جهودها الإنسانية في القطاع، مضيفة أن مثل هذه الادعاءات “لا تخدم مصالح المتضررين في غزة”، في وقت يواصل فيه المجتمع الدولي تقديم الدعم الإغاثي للسكان المتضررين.

وأعربت المنظمة عن أسفها لتزامن هذه المزاعم مع مرحلة وصفتها بـ”الحرجة”، مؤكدة استمرارها في العمل على توفير الغذاء والاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا داخل قطاع غزة.

وشددت منظمة الغذاء العالمي في ختام بيانها على التزامها بمبادئ الشفافية والنزاهة في جميع أنشطتها الإنسانية، مؤكدة أن أولويتها القصوى تتمثل في إيصال المساعدات الإنسانية والتخفيف من معاناة السكان في قطاع غزة