الاحتلال يسمح بزيارة للصليب الأحمر للسجون دون لقاء الأسرى

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنها ستسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون التي يُحتجز فيها الأسرى الفلسطينيون.

هذه المرة الأولى منذ السابع من أكتوبر 2023، وفقاً لصحيفة هآرتس العبرية. القرار، الذي جاء بتوجيه من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيقتصر على تنظيم جولات داخل السجون ولقاءات مع طواقمها الإدارية، دون السماح لمندوبي الصليب الأحمر بلقاء الأسرى بشكل مباشر أو الاطلاع على أوضاعهم داخل المعتقلات.

ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية والحقوقية لسياسات الاحتلال داخل السجون، خاصة بعد تقارير تفيد بتشديد الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين منذ بداية الحرب على غزة، بما في ذلك العزل، ومنع الزيارات، وتقليص الخدمات الأساسية.

وقد طالبت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية بالسماح للجنة الصليب الأحمر بالوصول المباشر للأسرى للتحقق من أوضاعهم الصحية والإنسانية.

وبالرغم من إعلان حكومة الاحتلال عن السماح بهذه الزيارات، إلا أن منع الصليب الأحمر من لقاء الأسرى بشكل مباشر يثير تساؤلات حول جدية الخطوة ومدى توافقها مع المعايير الإنسانية والدولية.

ولم تصدر اللجنة الدولية للصليب الأحمر حتى الآن بياناً رسمياً بشأن هذه الزيارات أو تقييمها لمستوى تلبية حقوق الأسرى