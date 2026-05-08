انطلاق ماراثون فلسطين العاشر في بيت لحم

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات ماراثون فلسطين الدولي في نسخته العاشرة، حيث شهدت مدينة بيت لحم حضور الآلاف من العدائين المحليين والدوليين، وسط تنظيم أمني ولوجستي محكم.

ووفقًا للمصادر المحلية، بدأ السباق من ساحة المهد، متجهًا عبر شارع المهد وصولًا إلى مخيم عايدة شمالًا بجانب جدار الفصل العنصري، ثم عبر شارع القدس-الخليل ومنطقة باب الزقاق إلى مخيم الدهيشة، ليصل في النهاية إلى بلدة الخضر، ثم العودة مجددًا إلى ساحة المهد. وتُكرر المسافة في السباق الكامل الذي يمتد على 42.195 كم بسبب عدم وجود طريق فلسطيني بهذه المسافة خالٍ من الحواجز.

يُذكر أن النسخة الحالية تتميز بحدثين متوازيين، حيث يقام الماراثون في بيت لحم وفي ذات الوقت في قطاع غزة لمسافة 5 كم من جسر وادي غزة إلى الشمال. بلغ عدد المشاركين الإجمالي أكثر من 13 ألفًا، بينهم 2523 مشاركًا في غزة، بالإضافة إلى ألف مشارك أجنبي من 75 دولة.

يتضمن الماراثون عدة سباقات، منها الماراثون الكامل (42.195 كم)، ونصف ماراثون (21 كم)، سباق 10 كم، وسباق 5 كم للعائلات. يراقب السباقات 12 حكمًا متخصصًا، بالإضافة إلى غرفة تحكيم إلكترونية و12 مراقبًا على مسارات السباق. كما يشارك أكثر من مئة متطوع من مؤسسات مختلفة، مع وجود 11 محطة مياه وإسعاف لتلبية احتياجات المشاركين