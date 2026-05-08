اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر الجمعة، حملة اقتحامات شاملة في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، شملت اعتقالات ومداهمات للمنازل مع إطلاق نار.

في بلدة حزما شمال القدس، أصيب طفل بالرصاص الحي، حيث تم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، كما تم اعتقال شاب آخر خلال المواجهات التي اندلعت بعد الاقتحام.

وفي نابلس، تم اعتقال الأسيرة المحررة أباء الأغبر عقب مداهمة منزلها، بينما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب لؤي جمعة في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

كما طالت الاقتحامات بلدتي علار وعتيل شمال طولكرم، بالإضافة إلى مداهمات لمنازل في بلدة دير سامت غرب الخليل، فيما أصيب عاملان برصاص الاحتلال قرب حاجز الظاهرية جنوب الخليل.