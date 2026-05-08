ورقة تحليلية: المؤتمر "الثامن" لحركة فتح في سياق فلسطيني معقد

أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية ورقة مرجعية تناولت انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح، المقرر في 14 مايو/أيار 2026، في ظل مرحلة سياسية وُصفت بأنها من أكثر المراحل تعقيدًا في مسار القضية الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت يستمر فيه العدوان على قطاع غزة، إلى جانب تصاعد التوتر في الضفة الغربية والقدس، ما يمنح أعماله بعدًا يتجاوز الإطار التنظيمي إلى كونه محطة سياسية مفصلية في المشهد الفلسطيني.

وتشير الورقة إلى أن المؤتمر يطرح على طاولته ملفات مركزية، أبرزها التجديد القيادي داخل الحركة، وإعادة هيكلة مؤسساتها الداخلية، وتوسيع قاعدة التمثيل، إضافة إلى بحث دور الأجيال الشابة في مستقبل الحركة.

كما تتناول الورقة حالة التباين الداخلي في حركة فتح حول حدود التغيير الممكن، في ظل توازنات تنظيمية وسياسية متراكمة، إلى جانب النقاشات المرتبطة بالعلاقة بين الحركة ومؤسسات السلطة الفلسطينية.

وتخلص الدراسة إلى أن المؤتمر المرتقب لا يُنظر إليه كحدث تنظيمي فقط، بل كمحطة سياسية مهمة قد تعكس ملامح المرحلة المقبلة، وانعكاساتها على مسار الحركة والمشهد الفلسطيني العام.

الورقة متاحة على الموقع الالكتروني للمركز:

