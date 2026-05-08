محدث: إيران تتصدى لعدوان أمريكي قرب مضيق هرمز

شهدت منطقة مضيق هرمز وبحر عُمان، مساء الخميس، تصعيدًا عسكريًا متسارعًا بين إيران والولايات المتحدة، عقب إعلان طهران تعرض ناقلة نفط وسفن إيرانية لهجمات أمريكية، قبل أن ترد البحرية الإيرانية باستهداف ثلاث مدمرات أمريكية بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم جنوبي البلاد، بالتزامن مع عمليات بحرية نفذها الحرس الثوري في محيط مضيق هرمز.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلًا عن مصادر عسكرية، :"إن بعض الانفجارات ارتبطت بعمليات تحذير نفذتها القوات الإيرانية ضد سفن حاولت عبور مضيق هرمز دون تنسيق مسبق، قبل أن تتطور الأحداث إلى اشتباكات مباشرة مع قوات أمريكية في المنطقة".

من جهته، أعلن التلفزيون الإيراني، نقلًا عن مسؤول عسكري، أن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ باتجاه وحدات بحرية أمريكية عقب "اعتداء أمريكي" استهدف ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز، مؤكدًا أن القطع العسكرية الأمريكية "اضطرت إلى الفرار بعد تكبدها خسائر".

وأكدت وكالة "تسنيم" أن البحرية الإيرانية استهدفت ثلاث مدمرات أمريكية قرب مضيق هرمز باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، مشيرة إلى أن الهجمات "لا تزال مستمرة" في بحر عُمان.

وفي المقابل، أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بأن الجيش الأمريكي نفذ غارات استهدفت ميناء قشم ومدينة بندر عباس، وسط تصاعد حدة المواجهة العسكرية في المنطقة.

كما أعلن مقر "خاتم الأنبياء" العسكري الإيراني أن الولايات المتحدة انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار عبر استهداف ناقلة نفط وسفينة إيرانية أخرى في مضيق هرمز، مؤكدًا أن القوات الإيرانية ردّت بضرب سفن عسكرية أمريكية شرق المضيق وجنوب ميناء جابهار، وألحقت بها "أضرارًا كبيرة".

واتهمت طهران واشنطن بتنفيذ اعتداءات جوية على مناطق مدنية في ميناء خمير وسيريك وجزيرة قشم، بالتعاون مع "دول في المنطقة"، وفق البيان الإيراني.

يتبع..