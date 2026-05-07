الهيئة العليا لشؤون العشائر تعزّي عائلة الحية باستشهاد عزام الحية

أصدرت الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية، الخميس، بيان تعزية ومواساة لعائلة الحية وحركة “حماس”، عقب استشهاد عزام خليل الحية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأكدت الهيئة، في بيانها الصادر باسم رئيسها الشيخ أبو سلمان المغني والمفوض العام عاكف المصري، أن الشهيد عزام الحية ارتقى “ضمن قوافل الشهداء الذين سطروا بدمائهم ملاحم الصمود والتضحية” في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتقدمت الهيئة بأحر التعازي إلى خليل الحية وعموم عائلة الحية، مشيدة بما وصفته بـ”التضحيات الكبيرة” التي يقدمها أبناء الشعب الفلسطيني وقادته في سبيل الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وشدد البيان على أن استهداف أبناء القيادات الفلسطينية يعكس “وحدة المصير والدم” بين مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه التضحيات تمثل “ضريبة العزة والكرامة على طريق التحرير”.

ودعت الهيئة إلى الرحمة للشهيد ولجميع شهداء الشعب الفلسطيني، متمنية الشفاء للجرحى والحرية للأسرى في سجون الاحتلال.