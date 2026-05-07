حملة إعلامية في بيروت دعمًا للأسرى اللبنانيين بسجون الاحتلال

أطلقت شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، بالتعاون مع الحملة الدولية لتحرير الأسرى اللبنانيين، حملة إعلامية دعمًا للأسرى اللبنانيين المحتجزين في سجون الاحتلال.

وشملت الحملة تعليق لوحات ويافطات كبيرة على طريق المطار القديمة في العاصمة اللبنانية بيروت، بهدف تسليط الضوء على قضية الأسرى والانتهاكات المستمرة بحقهم.

وأكد منظمو الحملة أن هذه التحركات تأتي في إطار جهود شعبية وإعلامية لإبقاء قضية الأسرى حاضرة في الوعي العام، وتعزيز التضامن مع صمودهم داخل السجون.

وشددوا على أن قضية الأسرى تمثل قضية تحرر وكرامة إنسانية، مؤكدين استمرار الفعاليات الوطنية والدولية حتى الإفراج عنهم.