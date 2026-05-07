القيادي سميح خلف: "فتح" تواجه عملية إقصاء سياسي وتنظيمي ممنهجة

قال القيادي في حركة "فتح"، سميح خلف، إن الحركة تمر بمرحلة وصفها بـ"الخطيرة"، في ظل ما اعتبره "عملية اغتيال سياسي وتنظيمي" تستهدف بنيتها الداخلية وكوادرها التاريخية.

وأوضح خلف، في تصريح صحفي الخميس، أن هناك تناقضًا واضحًا بين الاحتفاء بتاريخ الحركة وشهدائها، وبين ما يجري من تهميش وإقصاء لشخصيات ارتبطت بهذا التاريخ النضالي.

وأشار إلى أن تداعيات ذلك طالت ملفات الشهداء والأسرى والجرحى، معتبرًا أن طريقة التعامل معها تعكس "تنكرًا لتضحياتهم"، وفق تعبيره.

وأضاف أن المؤتمر الثامن للحركة يأتي تتويجًا لمسار طويل من التغييرات الداخلية، لافتًا إلى تراجع الالتزام بالأطر التنظيمية مقابل تصاعد الاعتبارات الفئوية والعشائرية في تشكيل الهيئات القيادية.

وأكد خلف أن الحركة تشهد استبعاد شخصيات تمتلك تاريخًا نضاليًا واستبدالها بأخرى "تفتقر للرصيد التنظيمي"، معتبرًا أن ذلك يندرج ضمن إعادة تشكيل الحركة بما يخدم واقعًا سياسيًا مفروضًا.

وختم بالتأكيد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للمسار التنظيمي للحفاظ على تاريخ حركة "فتح" ودورها الوطني.