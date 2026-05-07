مشعل يعزّي خليل الحية: تضحياتكم عنوان للصبر والثبات

تقدّم رئيس حركة "حماس" في الخارج، خالد مشعل، بالتعزية إلى عائلة الحية، مشيدًا بما قدّمته من تضحيات كبيرة في مسيرة الشعب الفلسطيني، ومؤكدًا المكانة الرفيعة للشهداء في الوجدان الوطني الفلسطيني.

وقال مشعل، في رسالة تعزية، إن "الشهادة مقام عظيم يناله الأوفياء والثابتون"، مترحمًا على الشهيد عزام الحية، وعلى أبناء وأحفاد القيادي خليل الحية، إلى جانب شهداء الشعب الفلسطيني، لا سيما شهداء قطاع غزة.

وأكد أن عائلة الحية جسّدت نموذجًا في الصبر والثبات والتضحية، مشددًا على أن ما قدّمته يعكس عمق الانتماء الوطني والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية.

ودعا مشعل إلى أن يتقبل الله الشهداء، وأن يرفع المعاناة عن أهالي غزة والضفة الغربية، وأن يُفرج عن الأسرى، ويمنّ على الشعب الفلسطيني بالحرية والفرج.