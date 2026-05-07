العفو الدولية تطالب الاحتلال بالإفراج عن ناشطين من "أسطول الصمود"

دعت منظمة العفو الدولية الاحتلال إلى الإفراج الفوري عن الناشطين سيف أبو كشك الفلسطيني الذي يحمل الجنسيتين الإسبانية والسويدية٬ وتياغو أفيلا الذي يحمل الجنسية البرازيلية، بعد قرار محكمة إسرائيلية تمديد احتجازهما، عقب اعتراض سفن “أسطول الصمود العالمي” في المياه الدولية الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة، في بيان الأربعاء، إن الناشطين كانا يشاركان في “مهمة تضامن سلمية” هدفت إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية للفلسطينيين الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية كارثية في ظل الحرب والحصار المستمرين.

وأكدت المنظمة أن استمرار احتجازهما يثير “مخاوف جدية” بشأن تعرضهما لانتهاكات حقوقية، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، مشيرة إلى توثيقات سابقة لحالات انتهاك تعرض لها ناشطون شاركوا في حملات بحرية مشابهة واحتجزتهم السلطات الإسرائيلية خلال عام 2025.

وأعربت المنظمة عن قلق خاص إزاء احتجاز الناشط سيف أبو كشك، على خلفية الاشتباه بـ”الانتماء إلى منظمة إرهابية”.

واعتبرت أن هذه الاتهامات تثير مخاوف إضافية في ظل ما وصفته بـ”السجل الإسرائيلي المستمر في التمييز وملاحقة الفلسطينيين ضمن نظام فصل عنصري”، وفق تعبير البيان.

دعوة للمحاسبة الدولية

وشددت المنظمة على ضرورة الإفراج الفوري عن الناشطين وضمان سلامتهما أثناء الاحتجاز، مؤكدة أن “تحدي إسرائيل المستمر للقانون الدولي يجب أن يتوقف”.

كما أشارت إلى أن محكمة العدل الدولية كانت قد أكدت في وقت سابق أن الاحتلال الإسرائيلي “غير قانوني ويجب إنهاؤه”، داعية الدول إلى اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على “الانتهاكات والجرائم” المنسوبة إليها.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الضغوط الحقوقية الدولية على الاحتلال بسبب حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة، والحصار المفروض عليه، إلى جانب الجدل المتواصل بشأن استهداف قوافل الإغاثة والنشطاء المتضامنين مع الفلسطينيين.