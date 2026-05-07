9 شهداء وعشرات الإصابات في غزة خلال 24 ساعة

تواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات القصف وإطلاق النار واستهداف المناطق المدنية، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى خلال الساعات الماضية في مناطق متفرقة من القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، تسجيل 9 شهداء و39 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء العدوان (الإسرائيلي) المتواصل على قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، في بيانها اليومي، أن من بين الشهداء 6 ارتقوا جراء غارات واستهدافات حديثة نفذها الاحتلال، فيما ارتقى 3 آخرون متأثرين بجراح أصيبوا بها سابقًا، في ظل استمرار وصول الإصابات إلى المستشفيات جراء القصف المتواصل.

وأكدت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في وقت تواجه فيه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات كبيرة في الوصول إليهم بسبب كثافة القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.

وبحسب الإحصاءات المحدثة منذ 10 أكتوبر، تاريخ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 846 شهيدًا، إضافة إلى 2418 إصابة، إلى جانب تسجيل 769 حالة انتشال.

وفي السياق، استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم، جراء قصف (إسرائيلي) استهدف نقطة تتبع للشرطة قرب دوّار حيدر غربي مدينة غزة.

وذكرت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن طائرات الاحتلال قصفت نقطة حراسة تابعة لمقر أمني في منطقة أنصار، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة من ضباط وعناصر الأمن، وإصابة عنصر رابع بجروح خطيرة، إلى جانب وقوع إصابات بين المواطنين المتواجدين في المكان.

ووفق وزارة الصحة في غزة، فإنه منذ بدء العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 72,628 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 172,520 إصابة.