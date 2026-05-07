حماس: استهداف نجل خليل الحيّة جريمة صهيونية لن تغيّر مواقف المقاومة

قالت حركة حماس إن استهداف عزام الحيّة، نجل رئيس الحركة في قطاع غزة ورئيس وفد المفاوضات د. خليل الحيّة، يشكّل “جريمة صهيونية” تأتي في إطار استمرار استهداف المدنيين وعائلات القيادات الفلسطينية، في محاولة للضغط على موقف المقاومة ومفاوضاتها.

وأضافت الحركة في بيان أن الرواية الإسرائيلية حول عملية الاستهداف اتسمت بالتناقض والارتباك، وهو ما اعتبرته دليلاً على حالة التخبط داخل حكومة الاحتلال، وعجزها عن التأثير في مسار وفد المقاومة أو فرض شروطها السياسية.

وأشارت إلى أن وفد التفاوض، وعلى رأسه خليل الحيّة، سبق أن تعرّض لمحاولة اغتيال في الدوحة، قُتل خلالها عدد من الأشخاص، بينهم نجله همام الحيّة، معتبرة أن ذلك يعكس استمرار سياسة استهداف القيادات الفلسطينية وأسرهم.

وأكدت “حماس” أن هذه الاستهدافات لن تؤثر على مواقفها السياسية، ولن تدفعها للتراجع عن مطالبها، وفي مقدمتها وقف العدوان وإنهاء الحصار والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

وختم البيان بالتأكيد أن هذه العمليات تعكس، وفق وصفه، عجز الاحتلال عن تحقيق أهدافه، وستزيد من تماسك الشعب الفلسطيني وإصراره على مواصلة صموده، على حد تعبير الحركة.