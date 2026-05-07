إعلام الأسرى: تفشي مرض السكابيوس بين أسرى غزة في سجن النقب

كشف مكتب إعلام الأسرى عن تفشي مرض السكابيوس بين أسرى قطاع غزة داخل سجن النقب، في ظل ”إهمال طبي متعمد” وتدهور متسارع في الأوضاع الصحية والمعيشية داخل السجن.

وأوضح إعلام الأسرى أن حالات الإصابة بالمرض انتشرت بين عدد من الأسرى، ما دفع إدارة السجن إلى فرض حجر على بعض الأقسام، دون تقديم علاج فعّال أو اتخاذ إجراءات صحية كافية للحد من تفشي العدوى.

وأشار إلى وجود تردٍ خطير في مستوى النظافة والرعاية الصحية، مع استمرار منع أدوات الحلاقة وعدم تبديل الملابس منذ أسابيع، إلى جانب سوء الغذاء وظروف معيشية قاسية داخل المعتقل.

وأكد إعلام الأسرى أن ما يتعرض له أسرى غزة في سجن النقب يمثل “جريمة مستمرة”، داعيًا إلى تدخل عاجل من المؤسسات الحقوقية والإنسانية لوقف تدهور أوضاعهم الصحية والمعيشية