9 شهداء خلال 24 ساعة في خروقات الاحتلال المستمرة على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، وصول 9 شهداء و39 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن من بين الشهداء 6 شهداء جدد، إضافة إلى 3 شهداء متأثرين بجراحهم السابقة، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 846 شهيدًا و2418 إصابة، إلى جانب تسجيل 769 حالة انتشال.

كما أكدت أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 72,628 شهيدًا و172,520 إصابة، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية داخل القطاع.