وزارة الصحة تحذر: 47% من الأدوية الأساسية رصيدها صفر

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحوصات المخبرية داخل مستشفيات ومرافق القطاع الصحي، مؤكدة استمرار ارتفاع معدلات العجز إلى مستويات وصفتها بـ”الخطيرة” في ظل تواصل الحرب والضغط المتزايد على المنظومة الصحية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن 47% من قائمة الأدوية الأساسية أصبحت أرصدتها “صفرية”، فيما بلغت نسبة العجز في المستهلكات الطبية 59%، إلى جانب نفاد 87% من مواد الفحص المخبري الأساسية.

وأوضحت أن خدمات علاج مرضى السرطان وأمراض الدم، إلى جانب خدمات الرعاية الأولية والكلى والغسيل الدموي والصحة النفسية، تُعد من أكثر القطاعات الصحية تضررًا جراء الأزمة المتفاقمة.

وأضافت الوزارة أن المستهلكات الطبية الخاصة بجراحات العيون والقسطرة القلبية وغسيل الكلى تشهد نقصًا حادًا ومتزايدًا، ما يهدد استمرارية تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.

كما حذرت من تداعيات النقص الحاد في مواد الفحص المخبري، لا سيما التحاليل الأساسية مثل فحص صورة الدم الكاملة (CBC)، وفحوص غازات الدم والكيمياء السريرية، مؤكدة أن استمرار الأزمة يهدد قدرة المختبرات على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمرضى والجرحى.

وأكدت الوزارة أن استمرار تسجيل “المؤشرات الصفرية” في الأدوية والمستلزمات الطبية يفاقم معاناة المرضى ويقوض جهود الطواقم الطبية، في وقت يشهد فيه القطاع الصحي ضغطًا غير مسبوق.

ودعت وزارة الصحة جميع المؤسسات الدولية والجهات المعنية إلى تكثيف التدخلات الطارئة والعمل على تعزيز الإمدادات الطبية وضمان وصولها العاجل إلى المرافق الصحية في قطاع غزة.