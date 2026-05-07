مورينيو يضع 9 شروط للعودة لتدريب ريال مدريد

أعادت تقارير صحفية إسبانية الحديث مجددًا عن احتمال عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى قيادة ريال مدريد، بعدما كشفت صحيفة “ESdiario” عن اجتماع مطوّل جمعه برئيس النادي فلورنتينو بيريز عبر تقنية الفيديو، بحضور وكيل الأعمال الشهير خورخي مينديز.

وبحسب التقرير، استمر الاجتماع قرابة ساعة كاملة، وشهد مناقشات تفصيلية حول مشروع رياضي محتمل يعيد المدرب البرتغالي إلى ملعب سانتياغو برنابيو، في ظل حالة من الترقب داخل النادي الملكي بشأن مستقبل الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت المصادر أن مورينيو لم يمنح موافقة نهائية، لكنه أبدى انفتاحًا على العودة بشرط الحصول على صلاحيات موسعة داخل المنظومة الرياضية، تشمل التحكم الكامل بالقرارات الفنية والإدارية المرتبطة بالفريق الأول.

ويتمسك المدرب البرتغالي بعدة شروط أساسية، أبرزها توقيع عقد يمتد لعامين فقط، ومنحه استقلالية كاملة في اختيار التشكيلة وإدارة غرفة الملابس، إلى جانب تقليص دوره الإعلامي وحصر ظهوره في الملفات الفنية دون التطرق إلى القضايا الإدارية.

كما طلب مورينيو اصطحاب جهازه الفني الحالي العامل معه في بنفيكا، مع إعادة هيكلة الطاقم الطبي والبدني داخل ريال مدريد، معبرًا عن تحفظه تجاه المعد البدني الحالي أنطونيو بينتوس بسبب تكرار الإصابات العضلية في الفريق خلال المواسم الأخيرة.

وتحدثت التقارير أيضًا عن رغبة مورينيو في إجراء تغييرات واسعة داخل قائمة الفريق، تتضمن الاستغناء عن سبعة لاعبين، إلى جانب رفضه إقامة الجولات الصيفية الطويلة خارج أوروبا، معتبرًا أنها تؤثر سلبًا على التحضير البدني للموسم.

ورغم أن الملف لا يزال مفتوحًا، فإن مجرد عودة اسم مورينيو إلى الواجهة أعاد الجدل والانقسام بين جماهير ريال مدريد، في واحدة من أكثر العلاقات إثارة في تاريخ النادي الحديث