مستوطنون يقتحمون الأقصى ويدّون طقوسًا تلمودية بحماية الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تصاعد الدعوات اليمينية لتنفيذ اقتحامات واسعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن من بين المقتحمين عضو الكنيست الإسرائيلي السابق المتطرف يهودا غليك، حيث نفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية قرب قبة الصخرة ومنطقة باب الرحمة شرقي الأقصى، وسط حماية أمنية مشددة.

وفي المقابل، واصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد، عبر التدقيق في الهويات واحتجاز بعضها عند البوابات الخارجية.

وتزامن الاقتحام مع تصاعد تحريض ما تُعرف بـ”جماعات الهيكل” المزعوم، التي كثفت دعواتها لحشد المستوطنين لتنفيذ اقتحامات جماعية يوم الجمعة 15 أيار/مايو، فيما يسمى “يوم توحيد القدس”.

كما وجّه 13 سياسيًا من أحزاب اليمين الإسرائيلي عريضة إلى قيادة شرطة الاحتلال، طالبوا فيها بتوفير الحماية للمستوطنين خلال اقتحام الأقصى، بينما دعا الحاخام المتطرف إليشاع وولفسون إلى تكثيف الاقتحامات خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، تصاعدت الدعوات الفلسطينية إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، لمواجهة مخططات المستوطنين الرامية إلى توسيع الاقتحامات وفرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي، خاصة مع التحذيرات من خطوات استفزازية قد تتزامن مع ذكرى احتلال القدس.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاقتحامات اليومية للمستوطنين لباحات الأقصى، والتي تترافق مع أداء طقوس تلمودية وجولات استفزازية، من بينها ما يُعرف بـ”السجود الملحمي”