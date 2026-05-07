القيادي الحية: الاحتلال يعرقل تنفيذ الاتفاق و"حماس" جاهزة للمرحلة الثانية

أكد رئيس حركة “حماس” في قطاع غزة خليل الحية، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل التنصل من التزاماته المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على أن الجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة “لا يمكن تبريرها بأي شكل”.

وقال الحية، في تصريح لقناة الجزيرة، مساء الأربعاء، إن المفاوضات لا تزال متعثرة نتيجة التعنت الإسرائيلي ورفض الاحتلال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، موضحًا أن الاحتلال “ينقلب على التفاهمات الموقعة ويتجاهل التزاماته أمام الوسطاء والضامنين”.

وأشار إلى أن حركة “حماس” التزمت بجميع البنود والتفاهمات التي جرى الاتفاق عليها، وقدمت عدة مبادرات لإنجاح المسار التفاوضي، إلا أن الاحتلال لا يزال يرفض استحقاقات المرحلة الأولى، ما يعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات.

وشدد الحية على أن الحركة جاهزة للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، شرط التزام الاحتلال بتنفيذ البنود المتفق عليها، داعيًا الوسطاء والضامنين إلى ممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال لإجباره على احترام الاتفاق الموقع.

وأوضح أن نجاح المرحلة الأولى يمثل الاختبار الحقيقي لمدى جدية الاحتلال في الالتزام بالتفاهمات، متسائلًا عن جدوى الحديث عن مرحلة جديدة في ظل استمرار منع لجنة التكنوقراط من دخول قطاع غزة.

وفي سياق متصل، علّق الحية على القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجموعة من المواطنين في حي الدرج بمدينة غزة مساء الأربعاء، وأسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر، بينهم نجله عزام الحية.

وأكد أن الاحتلال يواصل استهداف المدنيين الفلسطينيين بشكل متكرر، مشددًا على أن جميع الضحايا هم من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون لعدوان متواصل منذ أشهر.

وكانت قوات الاحتلال قد قصفت، مساء الأربعاء، مجموعة من المواطنين في حي الدرج بمدينة غزة، ما أدى إلى سقوط شهيد وعدد من الإصابات، بينهم عزام الحية.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ209 على التوالي، عبر عمليات قصف وإطلاق نار ونسف للمنازل والمنشآت المدنية في مناطق متفرقة من القطاع.