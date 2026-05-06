محكمة إسرائيلية ترفض الاستئناف ضد احتجاز ناشطي أسطول الصمود

رفضت محكمة بئر السبع الإسرائيلية اليوم الاستئناف المقدم من مؤسسة عدالة ضد قرار تمديد احتجاز الناشطين تياغو أفيلا وسيف أبو كشك، قادة أسطول الصمود العالمي، حيث قررت المحكمة استمرار احتجازهما حتى صباح يوم الأحد 10 مايو 2026.

وأدانت مؤسسة عدالة القرار، معتبرةً أن الاحتجاز “غير قانوني” ولا يستند إلى أساس قانوني سليم. وأوضحت المؤسسة أن عملية الاعتقال تمت في المياه الدولية على متن سفينة ترفع العلم الإيطالي، مما يجعلها تحت الولاية القضائية الإيطالية.

وأضافت أن عملية الاعتقال تمثل انتهاكاً واضحاً لقوانين الأمم المتحدة المتعلقة بالبحار، التي تمنح دولة العلم وحدها الحق في احتجاز السفن، وهو ما يعنى أن السلطات الإسرائيلية لا تملك الصلاحية القانونية لاتخاذ هذا الإجراء.

كما لفتت مؤسسة عدالة إلى أن المحكمة اعتمدت على أدلة سرية لم يتمكن فريق الدفاع من الاطلاع عليها أو الطعن فيها، مما يثير قلقاً حول نزاهة المحاكمة. وذكرت أن جميع المعلومات التي تم تقديمها من قبل الناشطيْن أثناء استجوابهما كانت منشورة مسبقاً ومتاحة للجمهور، وأنها كانت جزءاً من نشاط علني تحت إشراف أسطول الصمود.

من جهة أخرى، يواصل الناشطان إضرابهما عن الطعام منذ أكثر من أسبوع، وقد زاد سيف أبو كشك من شدة إضرابه، ليشمل الامتناع عن شرب الماء. ويجري احتجازهما في عزلة تامة، في ظل ظروف وصفتها مؤسسة عدالة بأنها “عقابية”، بالرغم من الطبيعة المدنية لمهمتهما.

وتواصل مؤسسة عدالة تمثيل تياغو أفيلا وسيف أبو كشك أمام السلطات الإسرائيلية، مطالبةً بالإفراج الفوري عنهما، معتبرة أن استمرار احتجازهما هو جزء من حملة أوسع تهدف إلى تجريم العمل التضامني والمساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في غزة