غازي حمد: المفاوضات مع الاحتلال معقدة وخروقات إسرائيل تواصل عرقلة السلام

قال القيادي في حركة حماس، غازي حمد، إن مسار المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي طويل ومعقد، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتفاوض مع دولة تمارس جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن إسرائيل تواصل سياسة العربدة والقتل، متجاهلة تمامًا الرغبة الدولية والجهود المبذولة من الوسطاء لتحقيق الاستقرار في غزة.

وأوضح حمد أن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار كانت مستمرة منذ البداية، مما يعكس عدم جدية الاحتلال في احترام الاتفاقات المبرمة.

وأكد أنه رغم ذلك، تظل حركة حماس حريصة على استمرار المفاوضات وتلتزم بالتواصل اليومي مع الوسطاء لضمان التوصل إلى حل عادل.

كما شدد حمد على استعداد حركته للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، إلا أنه أشار إلى أنه يتوجب على إسرائيل تنفيذ بنود المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى المفاوضات اللاحقة