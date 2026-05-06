غزة تترقب وصول أسطول الصمود: جاهزية تامة لاستقبال المتضامنين

أكدت م. نور رامي سعد، المتحدثة باسم فعاليات أسطول الصمود في قطاع غزة، أن القطاع يتابع باهتمام بالغ تحركات الأسطول المتجه لكسر الحصار، مشيرة إلى أن سكان غزة ينتظرون وصوله بحماس يختلط بالأمل. وقالت: “غزة تستعد لاستقبال الأسطول رغم الظروف الإنسانية القاسية التي تعيشها، لكن الأمل في وصوله يبقى كبيرًا في قلوبنا”.

جاء ذلك في سياق وقفة تضامنية نظمتها الفعاليات الشعبية والعشائرية ومنظمات المجتمع المدني في غزة، حيث جددت التأكيد على تضامنها مع المتضامنين في الأسطول ورفضها لاستهداف الاحتلال لنشطاء الأسطول، في الوقت الذي لا يزال فيه الاحتلال يحتجز عددًا من المشاركين، من بينهم الناشط البرازيلي تياغو أفيلا وسيف أبو كشك.

وأوضحت سعد في تصريحها الصحفي أن غزة تعتبر وصول الأسطول بمثابة بارقة أمل لشعب أنهكته الحرب والحصار. وأضافت أن الاحتلال يحاول بكل الطرق تشديد الحصار على القطاع، سواء عبر القصف أو الحصار البحري، ولكن محاولات ردع المتضامنين لن تنجح في كسر إرادتهم. وأكدت أن غزة لا تنتظر المتضامنين كضيوف، بل كرمز للأمل والدعم الإنساني.

وفي إطار استعدادات غزة لاستقبال الأسطول، أكدت المتحدثة أن هناك سلسلة من الفعاليات الشعبية والوطنية ستُنظم للاحتفال بوصول المتضامنين، مشيرة إلى أن الاستقبال سيكون رمزًا للصمود والوفاء للمتضامنين الذين وقفوا إلى جانب غزة في هذه المرحلة الصعبة.

وختمت سعد حديثها بتأكيد أن أسطول الصمود يمثل رسالة حياة في وجه الحصار، ويعكس صوتًا للضحايا والجرحى في غزة. وأضافت: “غزة ستظل بانتظار الأحرار الذين يسعون لنصرتها، وقلبها مفتوح لكل من يرغب في دعمها”