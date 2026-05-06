فيروس هانتا: ما هو؟ وكيف ينتقل؟

فيروس هانتا هو أحد الفيروسات التي تنتمي إلى عائلة الفيروسات الحاملة للحمض النووي الريبي (RNA). يعيش هذا الفيروس في القوارض مثل الفئران والجرذان، حيث يتم نقله عبر بولها وبرازها ولعابها إلى البيئة المحيطة. ينتقل الفيروس إلى الإنسان غالبًا عندما يتعرض للهواء الملوث بجزيئات الفيروس، إما عن طريق استنشاق الغبار الملوث أو التلامس المباشر مع الأسطح التي تحتوي على فضلات القوارض. على الرغم من أن الانتقال بين البشر نادر للغاية، إلا أن بعض أنواع الفيروسات قد تنتقل من شخص لآخر في مناطق معينة من العالم، خاصة في أمريكا الجنوبية.

في المراحل الأولى من الإصابة بفيروس هانتا، يعاني المصاب من أعراض مشابهة للإنفلونزا مثل الحمى، والصداع، وآلام العضلات، والغثيان أو القيء. هذه الأعراض قد تُشبه العديد من الأمراض التنفسية الأخرى، ما يؤدي إلى تأخر في التشخيص. لكن مع تطور المرض، قد تبدأ الأعراض بالتفاقم لتشمل صعوبة التنفس، التورم، وألم في الصدر، مما يشير إلى تطور الحالة إلى التهاب رئوي حاد. في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي الفيروس إلى الفشل الكلوي، وهو ما يجعل العلاج في هذه المرحلة أمرًا بالغ الأهمية.

فيروس هانتا أصبح يمثل قلقًا صحيًا عالميًا بعد حدوث بعض الحالات المؤلمة، التي كان منها حالات على سفينة سياحية في الأرجنتين. هذا الحدث دفع منظمة الصحة العالمية للتحقيق في كيفية انتقال الفيروس، خاصة في المناطق المغلقة مثل السفن. قد تكون البيئات المغلقة مثل السفن أو المرافق الملوثة بيئة مثالية لنقل الفيروس، حيث يمكن أن يظل الفيروس في الهواء لفترات طويلة، ما يزيد من احتمالية التعرض له. هذه الظروف تعني أن الأماكن التي لا تحظى بتهوية جيدة تصبح عرضة لنشر الفيروس بسهولة، حتى لو لم يكن هناك انتقال مباشر بين الأفراد.

تعتبر الوقاية من فيروس هانتا أمرًا بالغ الأهمية لتجنب الإصابة. أولى خطوات الوقاية تشمل الحفاظ على نظافة البيئة والتأكد من تهوية الأماكن جيدًا، خصوصًا إذا كانت هناك علامات على وجود قوارض. يجب تجنب التلامس المباشر مع القوارض وفضلاتها، والتأكد من إزالة أي آثار ملوثة. كما يوصي الخبراء باستخدام معدات وقاية شخصية مثل القفازات وكمامات عند التعامل مع الأماكن التي يُحتمل أن تحتوي على الفيروس. بالنسبة للأفراد الذين يعيشون في مناطق قد تتواجد فيها هذه الفيروسات، أو للعاملين في هذه المناطق، من المهم تجنب الدخول إلى الأماكن الملوثة.

حتى اليوم، لا يوجد علاج مخصص أو لقاح ضد فيروس هانتا. العلاج المتاح حاليًا يعتمد على الرعاية الداعمة مثل السوائل الوريدية والأوكسجين في الحالات الشديدة. إذا تم التشخيص مبكرًا، فإن العلاج يمكن أن يُحسن من فرص التعافي بشكل كبير. لذلك، من الضروري التحقق المبكر من الأعراض خاصة إذا كان الشخص قد تعرض لمناطق ملوثة بالقوارض.

فيروس هانتا هو فيروس قاتل يمكن أن يتسبب في أمراض تنفسية شديدة مثل التهاب رئوي حاد وفشل كلوي. ينتقل الفيروس في الغالب عبر القوارض، وقد يحدث التعرض غير المباشر عبر الهواء الملوث في الأماكن المغلقة. الوقاية هي الخطوة الأساسية لتجنب الإصابة بالفيروس، ويمكن أن تُساعد الرعاية الطبية المبكرة في تقليل مخاطر الوفاة. في الوقت الحالي، لا يوجد علاج مخصص للفيروس، ولكن اتباع التدابير الوقائية والتشخيص المبكر قد يساهم في الحد من تأثيراته.